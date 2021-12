As polifonias femininas, que outrora acompanhavam o trabalho no campo no centro e norte do país, começaram a ser entoadas, novamente, por um grupo de 40 mulheres de Aveiro e Viseu.

As polifonias femininas da região de Dão Lafões e do Norte de Portugal nunca se perderam, mas caíram em desuso acompanhando o declínio das antigas práticas agrícolas. Algumas destas mulheres ainda vivenciaram essa tradição.

Agora, este canto identitário e ancestral quer ser Património da Humanidade.