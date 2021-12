Temos novidades de Carlão e um espetáculo de Natal para lhe mostrar neste Cartaz

Esta semana, mostramos-lhe as gravações do videoclipe do novo single de "Carlão". Chama-se "1986" e é uma carta de amor à música; Aurea, NBC e Cais Sodré Funk Connection juntaram-se para interpretar clássicos de Natal e o resultado é

"The Cotton Christmas", um espetáculo que vai estar em digressão por todo o país, durante o mês de dezembro; Vaiapraia apresenta-se ao vivo, esta segunda-feira no Musicbox, em Lisboa. É o primeiro e único concerto em 2021, desde a edição de "100% Carisma", no ano passado; João Lopes fala-nos dos filmes desta semana; e ainda ficamos a saber que Trippie Redd é o novo nome para o Sumol Summer Fest de 2022.