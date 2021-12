Sessão de Cinema: “Até à Eternidade”

Eis uma pergunta de algibeira: Frank Sinatra (1915-1998) ganhou algum Óscar? A resposta é afirmativa — melhor actor secundário —, mas não tem a ver com o género de filmes a que, tradicionalmente, o seu nome surge mais associado: o musical. Aconteceu com uma produção de 1953, “Até à Eternidade”, afinal o grande vencedor dos prémios da Academia de Hollywood referentes a esse ano — oito estatuetas douradas, incluindo melhor realização, para Fred Zinnemann, e melhor filme.

Baseado no romance “From Here to Eternity”, de James Jones, trata-se de um dos primeiros títulos da produção dos EUA a evocar o ataque japonês a Pearl Harbor, a 7 de dezembro de 1941. Uma evocação indirecta, por assim dizer, já que antes do ataque conhecemos os militares em serviço na ilha Ohau, no Hawai.

A teia dramática que o filme desenvolve é tanto mais complexa (e até inesperada em relação aos modelos tradicionais do “filme de guerra”) quanto somos levados a conhecer, não apenas os militares, mas também as mulheres que os acompanham. Daí que “Até à Eternidade” se organize como um subtil cruzamento da evocação da guerra com as regras do melodrama.

É um dos títulos fundamentais na filmografia de Zinnemann, ele que, um ano antes, assinara um clássico do “western”, “O Comboio Apitou Três Vezes”. Como sempre, o seu sentido dos ambientes não pode ser dissociado de uma cuidada gestão do talento dos seus actores: além de Sinatra, aqui encontramos, nos papéis principais, Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr e ainda Donna Reed, distinguida com a Óscar de melhor actriz secundária.

Filmin