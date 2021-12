Dead Combo: homenagem a Pedro Gonçalves será "feita com música e aberta a todos"

A partida do músico Pedro Gonçalves, dos Dead Combo, será assinalada não com cerimónias fúnebres, mas com música para todos.

"Por vontade do próprio" músico, "não haverá cerimónias fúnebres relacionadas com o falecimento do Pedro Gonçalves", lê-se num comunicado enviado à SIC Notícias pelo manager da banda Dead Combo.



A "homenagem e a celebração da vida e da extraordinária obra do Pedro Gonçalves" será feita de outra forma, "com música e aberta a todos: amigos, fãs e todos os seus admiradores".



Em breve, promete o manager dos Dead Combo, serão reveladas informações sobre "a data, o local e o tipo de evento que será realizado, para que todos tenhamos oportunidade de participar".



O comunicado termina com um agradecimento "por toda a solidariedade e carinho transmitidos em milhares de mensagens", e com uma promessa: "de nos voltarmos a encontrar, em breve, para celebrar o Pedro Gonçalves".

O músico português e contrabaixista dos Dead Combo, morreu este sábado, em Lisboa, aos 51 anos.

Em 19 anos, o sentido de cada disco e atuação fez crescer o imaginário das personagens que criaram, para além da música, que despertou a atenção de Anthony Bordain a quem Tó Trips e Pedro Gonçalves mostraram a Lisboa que os cativava.

Um caminho que quiseram celebrar numa última digressão de despedida dos Dead Combo, que Pedro Gonçalves descreveu assim, na entrevista gravada no início de 2020.

