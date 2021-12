Morreu o DJ Magazino

Morreu, esta quinta-feira, Luís Costa, conhecido do público como o DJ Magazino, confirmou o editor do músico.

Em dezembro de 2019, foi diagnosticado com uma leucemia e ao longo últimos dois anos foi partilhando, através das redes sociais.

Na última publicação que partilhou, dia 2 de dezembro, lembrando que "cumprem-se hoje 2 anos desde que fui diagnosticado, será motivo para celebrar? Claro que é, neste período aprendi que mesmo as pequenas vitórias são para se celebrarem, sempre! E estar vivo ao fim de 2 anos nesta montanha russa… pá, estou muito empenado, sim é verdade, mas estou Vivo!".

O "segredo", disse na altura, "é conseguir viver feliz com todas as limitações que o meu corpo me vai impondo (...). Arranja-se sempre maneira de dar a volta. Agora em plena recuperação da quimio apanhei uma pneumonia. (...) Claro que vou arranjando soluções para os novos limites à espera que um dia consiga curar-me e voltar ao normal, enquanto esse dia não chega, vivo feliz com os meus limites".

Magazino, um nome incontornável da música eletrónica portuguesa, lançou em outubro deste ano o livro de memórias “Ao Vivo”, escrito em conjunto com a jornalista Ana Ventura. A obra, contou à SIC Notícias, fala sobre as suas origens, carreira e uma das maiores batalhas da sua vida: a leucemia.

“Sou o ‘rei das misturas’, portanto é um misto dos dois. O livro está dividido em três grandes capítulos, Luís, o Magazino e a luta – não contra o cancro, porque isso já pressupõe algo negativo... Eu luto pela vida. Sobretudo é essa mensagem que eu procuro passar”, disse em outubro.

Entre as memórias que guarda de 25 anos de carreira, “Ao Vivo” explora também os excessos que Magazino cometeu “na noite” e como conseguiu evitar que o consumo de álcool e drogas prejudicasse o amor pela música.

Uma carreira que começou como Del Costa

A carreira começou ainda nos anos 90 como Del Costa, nome artístico que viria a mudar em 2009. A cidade onde nasceu, Setúbal, abriu-lhe as portas da música. Aos 17 anos tornou-se presença fixa no Clubíssimo.

Dois anos depois, chegou a Lisboa, e passou a ser residente dos after hours no Paradise Garage. Por lá esteve durante sete anos, mas já a fazer atuações em outros clubes nacionais de referência - Kremlin, Alcântara, Pachá, Vaticano, Rocks, Locomia, Lux, Gare, Indústria -, e também em festivais de renome, como o Sónar, Monegros Desert Festival, Street Parade Zurich, Alive, SbSr, Rock in Rio e o Sudoeste.

Da carreira do DJ Magazino fazem ainda parte duas digressões nos Estados Unidos, passagens pelo Brasil, Argentina, Espanha, França, Reino Unido, Polónia, Alemanha, Suíça, Bélgica, Angola e Rússia

