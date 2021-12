Sé Velha de Coimbra recebe investimento superior a 400 mil euros

A Sé Velha de Coimbra vai receber um investimento em requalificação superior a 400 mil euros, anunciou esta quinta-feira a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC).

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a DRCC explicou que o investimento de 410.140,95 euros é financiado no âmbito do Centro 2020 e que a intervenção "prevê reparações e o desenvolvimento de mecanismos de proteção da envolvente do edificado".

"Para o desenvolvimento deste projeto, a DRCC celebrou um protocolo de colaboração com a Sé Velha de Coimbra no âmbito do qual as partes assumem o pagamento da contrapartida nacional em partes iguais (15%). Complementarmente, a DRCC assume a responsabilidade de executar o projeto de intervenção, assumindo o papel de dono da obra. A obra foi adjudicada à empresa Lusocol, Sociedade Lusa de Construções, Lda., no seguimento de um concurso público lançado pela DRCC a 30 de julho de 2020", referiu a nota de imprensa.

A mesma informação detalhou que a obra, que valor de contrapartida nacional de 61.521,14 euros e comparticipado de 348.619,81 euros, deverá estar concluída em dezembro de 2022.

A Direção Regional também anunciou um investimento de 186.796,92 euros na conservação e beneficiação da Igreja do Carmo, também em Coimbra.

"Para o desenvolvimento deste projeto, a DRCC celebrou um protocolo de colaboração com a Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco da cidade de Coimbra, no âmbito do qual a DRCC assume a responsabilidade de executar o projeto de intervenção, assumindo o papel de dono da obra, e a Venerável Ordem Terceira assume o pagamento da contrapartida nacional (15%). A obra foi adjudicada à empresa Cacao, Civil Engineering, Lda., no seguimento de um concurso público lançado pela DRCC a 23 de julho de 2020", explicitou a mesma nota enviada à Lusa.

O valor total do investimento é de 186.796,92 euros, acrescidos de 20.0034,00 euros para trabalhos prévios.

O valor comparticipado é de 140.108,44 euros e o da contrapartida nacional é de 46.688,48 euros.

A empreitada deverá estar concluída em agosto de 2022.

A cerimónia de lançamento da obra realiza-se na terça-feira, às 11:30 e contará com a presença da secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira.

Na ocasião, serão ainda apresentados os projetos de requalificação da Sé Velha e da Igreja do Carmo.