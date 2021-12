Sessão de Cinema: “Indiana Jones e o Templo Perdido”

O novo “West Side Story” está a ser saudado, e muito justamente, como uma proeza invulgar de Steven Spielberg no domínio do musical. Em qualquer caso, vale a pena recordar que a sua capacidade para encenar matérias musicais está longe de ser uma surpresa. Entre as várias cenas dos seus filmes que, a esse propósito, podemos evocar destaca-se a magnífica abertura de “Indiana Jones e o Templo Perdido”, segundo capítulo das aventuras do arqueólogo interpretado por Harrison Ford (todos os quatro títulos da sua saga estão disponíveis em streaming).

Assim, essa produção de 1984 — recorde-se que “Os Salteadores da Arca Perdida” surgira dois anos antes — arranca com uma vistosa encenação de “Anything Goes”, protagonizada pela Willie Scott, a companheira de Indiana Jones interpretada por Kate Capshaw (com quem Spielberg viria a casar-se). São alguns breves e vibrantes momentos de recriação da canção de Cole Porter, claramente devedores da herança clássica dos musicais de Hollywood [video].

O “templo perdido” que o título refere (“templo maldito” ou “templo da maldição”, segundo o original) é um local secreto e inquietante a que Indiana e Willie são conduzidos na sequência de uma investigação na Índia, em 1935, ainda integrada no Império Britânico. Fiel à mais nobre tradição da aventura cinematográfica, a sua odisseia tem também qualquer coisa de filme “noir”.

Preservando um invulgar sentido de espectáculo, Spielberg prolonga, assim, a sua homenagem às aventuras de “série B” dos anos 30/40 — essas eram pequenas produções que, afinal, ele soube recriar através dos sofisticados meios de produção que, desde muito cedo, teve à sua disposição. Visualmente exuberante, “Indiana Jones e o Templo Perdido” arrebatou, precisamente, o Oscar de melhores efeitos visuais.

