Travis Scott garante que não se apercebeu das mortes no Festival Astroworld 

O rapper Travis Scott deu a primeira entrevista após tragédia no Festival Astroworld, onde morreram 10 pessoas durante o concerto do artista.

O rapper norte-americano garante que só se apercebeu das mortes e do verdadeiro caos no fim do concerto.

"Não soube dos detalhes exatos até minutos antes da conferência de imprensa (após o concerto)", disse em entrevista ao canal de Youtube de Charlamagne tha God.

Travis Scott interrompeu o concerto duas vezes, uma delas para chamar a segurança para ajudar um fã que tinha desmaiado, mas afirma que o barulho da pirotecnia em palco tornou impossível perceber o que estava a acontecer.

O artista alega não ter ouvido os pedidos de ajuda da plateia.

"Parei algumas vezes apenas para ter a certeza de que todos estavam bem (…) Só podes ajudar nas coisas que consegues ver ou ouvir, e quando eles dizem para parar, tu paras", afirma.

Na entrevista de quase uma hora, Travis Scott diz ainda que a comunicação social quer culpá-lo pela tragédia.

10 pessoas morreram, entre elas uma criança de 9 anos

A polícia de Houston está a investigar a tragédia ocorrida no início de novembro no concerto de Travis Scott. Durante o concerto, oito pessoas morreram esmagadas e dezenas ficaram feridas no meio da multidão. Dias depois, confirmaram-se mais duas mortes: uma criança de 9 anos e uma jovem de 22.

Foram abertas duas investigações relativas às causas das mortes e à denúncia de que haveria alguém a injetar pessoas com drogas.

As autoridades estão também a investigar as barreiras de segurança e o controlo de pessoas.

