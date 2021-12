Roterdão tem o primeiro armazém de arte disponível para visitas do público

O edifício tem quase 40 metros de altura e é um armazém de arte do Museu Boijmans Van Beuningen.

Fica no centro do Parque do Museu de Roterdão e é o primeiro espaço do género a permitir visitas do público que vai poder ver as obras de arte a serem preparadas para as exposições, assim como espreitar os trabalhos que envolvem técnicas de restauro.