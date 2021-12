"Tintin no País dos Sovietes" a cores e em português

Na União Soviética, Tintin tem a missão de relatar os segredos do regime de Estaline.

A polícia secreta percebe a intenção e começa a perseguir o jovem jornalista.

Esta foi a primeira aventura da série de banda desenhada de Hergé que tem conquistado público em todo o mundo.

A história foi editada semanalmente entre janeiro de 1929 e maio de 1930 e republicada no formato álbum pela Éditions du Petit Vingtième em 1930.

A obra na versão colorida está agora disponível em português.

O lançamento pela ASA coincide com a exposição dedicada a Hergé na Fundação Calouste Gulbenkian que pode ser vista até 10 de janeiro.