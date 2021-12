Manu Bennett: "O inimigo está apenas a uma história de se tornar amigo"

Na série Spartacus, a sua personagem começa como uma espécie de bully e depois acaba por se tornar num dos heróis. Como desenvolveu esta personagem?

Quando eu estava no liceu, havia um rapaz que costumava ser bully. Ele era muito arrogante para mim e agressivo, fazia-me sentir muito inseguro, atacava-me verbalmente. Ele era o meu pior inimigo no liceu. Mas eu tive um acidente de carro, onde a minha mãe morreu, e, quando, acordei, este rapaz estava ao meu lado no hospital – o meu pior inimigo. Depois descobri que ele perdeu a mãe quando era pequeno e tive uma realização: nós não conhecemos realmente alguém até conhecermos a sua história e se essa história tiver algo em comum – para ele e para mim foi a perda – passamos a perceber a pessoa de uma forma muito melhor. Agora ele é o meu melhor amigo. O nosso inimigo está apenas a uma história de se tornar nosso amigo e acredito que, num cenário global do que somos enquanto raça humana, isto é uma lição muito importante.

Essa é uma das razões a performance ressoou como ressoou. O produtor disse-me, no episódio quatro do Spartacus: “O que estás a fazer? Ninguém gosta do Crixus, odeiam-no. Vais fazer com que tenhamos de matar a tua personagem. E ainda temos uma história de amor com a personagem Naevia e ninguém vai querer seguir a vossa história porque pensam que tu és um parvalhão.” E eu respondi: “Boa, por favor, é a minha intenção, eu quero mesmo que as pessoas me odeiem, porque eu quero que elas sintam o que eu senti quando percebi a personalidade [do meu amigo], perceber, pelo desenvolvimento, a história daquela pessoa. E, claro que numa série como o Spartacus, foram quatro temporadas de um desenvolvimento de personagem realmente excelente. Eu comecei como este personagem muito egocêntrico, motivado pelo facto de ser um escravo e ter de lutar pela sua vida diariamente. Era como um chefe na prisão: no início eu digo “posso começar?” e no final, depois de quatro temporadas, eu digo “podemos começar?”, para um grupo de pessoas que estão a lutar coletivamente pela justiça e liberdade.

A série tinha também muitos momentos de luta. A gravação destas cenas era difícil? Havia lesões devido ao uso de espadas e outros objetos?

Num ambiente físico como aquele, existe sempre o risco de se atingir alguém. Nós tínhamos quatro tipos de espadas, entre elas uma que era feita de ferro – como uma espada real – e usada para os planos close-up, quando a câmara está muito perto. Se usássemos umas das de espuma, notava-se a diferença ao ver de perto, a textura não era brilhante, não refletia. Numa luta em que eu estive envolvido, depois de termos ido almoçar, as pessoas começaram a pegar nas espadas que estavam no chão e ator que fazia de Jerow pegou numa espada verdadeira - e eu não sabia. Fomos para a cena de luta. Ele tinha de fazer um movimento de me apunhalar e veio na minha direção numa velocidade muito mais rápida do que tínhamos feito antes do almoço. Eu consegui fugir, mas a espada atingiu-me… Tenho uma cicatriz no meu peito do corte da espada. E eu disse “parem, corta! Pessoal, essa é uma espada verdadeira?” Ele veio na minha direção com toda a força, com uma espada real.

A séria ficou também marcada por muitos momentos eróticos. Como era a gravações destes momentos íntimos?

Eles geriram com muito cuidado. As pessoas olham para isto com uma perspetiva de fora, mesmo nas primeiras críticas chegaram a falar de pornografia suave. Nós estávamos longe do que Roma era: dar cristão a comer aos leões, muito sangue, orgias... Havia uma perspetiva diferente naquela altura, quase que religiosa. A sexualidade era tratada de uma forma completamente diferente. Se fosse um escravo e estivesse nu, havia uma razão para isso. Eu fiz esse compromisso, enquanto ator, porque eu sabia que se eu não estivesse ali como um pedaço de carne, sem direitos, não iria alcançar a contexto real da personagem. O único problema é que nós estávamos a filmar no inverno, então todos os homens estavam… (risos) Há um contexto para essa história. Mas foi divertido, foi a série mais fantástica para estar envolvido, historicamente, o guarda-roupa, o período. E foi gravada na Nova Zelândia, o país de onde sou natural, com equipas da Nova Zelândia. Estou muito orgulhoso disso porque a história tornou-se um hit internacional.

Saiu do Spartacus como um herói e passou para um vilão na saga Hobbit. Como foi fazer esta transição? E como construiu a personagem Azog?

Eu tive muito pouco tempo para [preparar] o papel de Azog. Eu peguei nos filmes "Tubarão" e “Guerra das Estrelas: O Império contra-ataca”, na voz do James Earl Jones, e pensei: predador alfa com a voz do Darth Vader. E foi assim que eu criei a premissa para a performance Azog. E se o ouvirem, é a mesma voz grave que ressoa, e depois o movimento do Azog é como um tubarão. Quando eu me mexia, eu pedia ao Peter [Jackson]: “Podem não filmar a minha cara na direção da câmara? Porque eu quero ser como o tubarão e aparecer e ter essa ferocidade que eu poderia lançar na direção da câmara".

Como era feita a caracterização para esta personagem? Foi utilizada a técnica de motion capture ou era mesmo pintado?

Era motion capture, um fato verde. Uma das coisas engraçadas é que vieram ter comigo e disseram: “Tens o mesmo tamanho de pé do Andy Serkis”. Eles deram-me os sapatos que Andy Serkis usou para fazer o Gollum, por isso eu literalmente segui as pegadas dele.

Qual das duas técnica prefere na hora de gravar: motion capture ou caracterização para a personagem?

Não é uma questão de preferência, é perceber o que temos de fazer em ambas as situações e é fascinante como ator. O fato pode fazer muito na caracterização. Ir a uma festa vestido de Batman, basta dizer “eu sou o Batman” e ele está ali. O ecrã verde é como estar nu, enquanto ator. É um fato verde. É como estar completamente nu, ser completamente caracterizado num ambiente que não está no cenário. Eu tive de lutar contra o Richard Armitage, mas ele não estava lá. Eu tinha de ver o Gandalf a atirar bolas de fogo ao lobo que eu estava a montar – que não era um lobo, eram um cavalo de madeira movimentado por dois homens. O Peter Jackson gritava: “Azog, tens de olhar para cima e ver o Richard Armitage a caminhar num trilho e no momento em que a árvore cai vocês vão ter uma grande luta” e nada disto está lá. Ao mesmo tempo eu tinha de ser aquele gigante, um orc de três metros, quando usava um fato justo que me fazia sentir um bocadinho envergonhado e afeminado. E eu sabia que um ator de 2,10 metros o usou antes de mim. Quando eu entrava no estúdio, quando tinha este fato, eu via as pessoas olharem: “este vai ser o grande Azog?” Tive de me livrar dessas críticas, tinha de apagar a perceção de todas as pessoas, só tinha de me tornar o tubarão com a voz do Darth Vader. O Peter Jackson ficou muito contente com a minha performance e eu fiquei orgulhoso. Não tive muito tempo, mas peguei num conjunto de ideias e juntei-as.

Um dos momentos mais grandiosos foi poder vê-lo no grande ecrã. Porque eu criei a energia da performance, mas a forma como os artistas fizeram a motion capture e a pintura do Azog enquanto criatura, os detalhes... Foi realmente incrível. No cenário, quando filmávamos havia um ecrã com uma versão muito má - como se fosse um jogo dos anos 1990 - que mostrava a figura, mas era mais para alinhar o movimento. E eu vi que se andasse como eu ando, não iria mostrar a musculatura que o Azog tem, tive de me elevar e mudar a posição do pescoço. Não podia relaxar e ser simplesmente eu, tinha de expandir para o tamanho da personagem. Essa é a parte interessante do motion capture.

