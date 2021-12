Morreu a atriz espanhola Verónica Forqué

Morreu, aos 66 anos, a atriz Verónica Forqué. De acordo com o jornal El Mundo, que avançou com a informação, os serviços de emergência foram chamados esta manhã à residência da atriz em Madrid, tendo o óbito sido declarado no local.

Recentemente, a atriz participou no programa da televisão espanhola MasterChef Celebridades, tendo nessa circunstância partilhado, por várias vezes, testemunhos pessoais sobre as depressões de que padeceu ao longo da vida. Chegou, aliás, a abandonar a última edição do programa devido a uma depressão.

Segundo fontes, ouvidas pelo El Mundo, a tese de suicídio é a que está neste momento em cima da mesa.

Verónica Forqué, filha do produtor José María Forqué e da escritora Carmen Vázquez-Vigo, tornou-se numa das atrizes espanholas mais conhecidas e acarinhadas do público, nomeadamente pelas suas interpretações em "What Have I Done to Deserve This?", de Pedro Almodóvar, o "Going Down in Morocco", de Fernando Colomo.

