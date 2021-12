Conheça as dez músicas mais ouvidas no Spotify em Portugal

"Montero" de Lil Nas X foi a música mais ouvida no Spotify em Portugal. A música do rapper norte-americano, que deu título ao seu primeiro álbum de estúdio, foi lançada em março deste ano e fez sucesso nas playlists portuguesas.

O videoclipe de "Montero (Call me by Your Name)" conta com mais de 400 milhões de visualizações no Youtube.

Em segundo lugar no top de músicas ouvidas em Portugal, está a "Drivers license" de Olivia Rodrigo, eleita artista do ano pela revista Time. A música da artista pop norte-americana de 23 anos ficou em segundo em Portugal, mas foi que a somou mais streams a nível mundial.

O funk brasileiro conquistou o terceiro e quarto lugares. "Disco Arranhado - Funk Remix" de Malu e DJ Lucas Beat foi a terceira música mais ouvida pelos portugueses, seguida de "Bipolar" de Mc Davi, Mc Pedrinho e Mc Don Juan, muito popular nas danças do Tik Tok.

O single de 2020 do rapper português Gama WNTD "Borboletas" ficou em quinto lugar, a primeira canção portuguesa no top 10. No sexto e sétimo lugares temos dois repetentes: Lil Nas X com "Industry Baby (ft. Jack Harlow) e Olivia Rodrigo com "Good 4 you".

O pop africano aparece em oitavo no top com a dupla "Calema". O tema "Te Amo" do álbum "Yellow", lançado em 2020, foi um dos mais ouvidos em Portugal.

No nono lugar, está outro hit do Tik Tok: "Tipo Gin" do brasileiro MC Kevin o Chris, conhecida pelo refrão "Ela está movimentando". "Blinding lights" de The Weeknd fecha o top. Apesar de ter sido lançada em 2019, a música do álbum "After Hours" continua a ser uma das preferidas dos portugueses.

Ouça aqui o top de músicas ouvidas em Portugal