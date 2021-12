Sessão de Cinema: “Donnie Brasco”

É bem verdade que alguns cineastas nem sempre são conhecidos pelo seu trabalho mais interessante ou mais original. O inglês Mike Newell poderá ser um esclarecedor exemplo. Na sua filmografia destaca-se, inevitavelmente, um título que foi um fenómeno universal de popularidade: a simpática comédia romântica “Quatro Casamentos e um Funeral” (1994). Além do mais, teve também a seu cargo a realização de “Harry Potter e o Cálice de Fogo” (2005)…

… Mas é também dele um policial que se distingue pela sua invulgar tensão psicológica: “Donnie Brasco”, produção de 1997 que valeu a Paul Attanasio uma nomeação para o Oscar de melhor argumento adaptado.

Na sua origem está o livro “Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia” (1988) em que Joseph D. Pistone evoca a sua experiência de agente do FBI infiltrado no submundo do crime, precisamente com o nome falso de “Donnie Brasco”. Johnny Depp interpreta a respectiva personagem, contracenando com Al Pacino, no papel de Lefty Ruggiero, chefe mafioso na Nova Iorque de finais da década de 1970.

“Donnie Brasco” é um dos títulos com chancela da Sony Pictures que, nos últimos tempos, têm reaparecido nos circuitos do streaming. Escusado será dizer que o filme depende, e muito, das composições dos seus actores principais. Além do mais, Newell consegue definir os espaços em que a acção decorre sem recorrer a clichés dramáticos, antes expondo as tensões que contaminam esse espaço, nunca banalizando as personagens, mesmo as mais secundárias.

