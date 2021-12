Morreu Rogério Samora, de 62 anos. O ator sofreu uma paragem cardiorrespiratória no decorrer das gravações da novela Amor Amor, no dia 20 de julho.

Após o acidente nas gravações da novela foi transferido para o Hospital Amadora-Sintra, onde esteve internado na unidade de cuidados intensivos durante mais de dois meses.

Rogério Samora foi ator em teatro e integrou vários projetos televisivos na SIC – como as novelas Amor Maior, Mar Salgado ou Sol de Inverno, entre outras. Trabalhou também com os realizadores António Pedro Vasconcelos e Manoel de Oliveira.

DR

Em março de 2018, o ator disse, no programa "Queridas Manhãs", que pretendia deixar o mundo do espetáculo por ser uma "profissão muito desgastante", mas acabou por voltar atrás e admitir que a representação era o que o fazia feliz.

Desde então, Rogério Samora participou na série Golpe de Sorte, Nazaré e Amor Amor, assim como n'O Filme do Bruno Aleixo. O ator foi ainda galardoado com vários prémios nacionais, nos quais se inclui os Globos de Ouro da SIC.