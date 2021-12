O cinema e as guerras do “streaming”

Nos EUA, o YouTube também tem um canal de “streaming”. Pago, entenda-se. Chama-se YouTube TV e disponibiliza conteúdos produzidos por diversas empresas do audiovisual, com especial destaque para os estúdios Disney.

Por estes dias, todos aqueles que assinaram o canal poderão ficar privados, precisamente, dos conteúdos Disney. Isto porque segundo informações divulgadas pela Google, proprietária do YouTube, o contrato com a Disney termina esta semana (17 dez.) e não parece haver condições práticas para uma renovação, pelo menos nos tempos mais próximos [notícia no “Variety”]. Sem esquecer que essa é também uma via que muitos americanos usam para aceder a múltiplos eventos desportivos, do Super Bowl à Premier League inglesa [video].

Eis uma questão que poderá parecer meramente televisiva — ou de consumo nos ecrãs caseiros. Em boa verdade, este impasse negocial é apenas um dos muitos sintomas de uma problemática que, para o melhor ou para o pior, está também a afectar todo o mundo do cinema.

Enfim, como é óbvio, não há nenhuma novidade no facto de, há pelo menos uma década, os filmes (os “filmes de cinema”, se assim nos podemos exprimir) existirem num ziguezague mais ou menos dramático entre o circuito tradicional das salas e as plataformas de streaming. Por vezes com episódios mais ou menos surpreendentes. Veja-se o exemplo de “Não Olhem para Cima”, a magnífica sátira política de Adam McKay, com um elenco invulgar (Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, etc.), que está nos cinemas há cerca de uma semana e ficará disponível para os assinantes da Netflix a partir de 24 de dezembro.

Uma coisa é certa: com resultados mais interessantes ou menos interessantes, todo o sistema cinematográfico de produção passou a existir em permanente “curto circuito” com as entidades do “streaming”. Um sinal eloquente de tal conjuntura é a importância crescente de alguns filmes produzidos por essas entidades na temporada de prémios — as nomeações para os próximos Oscars (a divulgar no dia 7 de fevereiro de 2022) serão, por certo, esclarecedoras.