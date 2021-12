"Rogério Samora era alguém que vivia a sua profissão de uma forma muito apaixonada" 

Rogério Samora estava internado desde julho, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória nas gravações da novela da SIC "Amor, Amor".

Foram várias as personalidades que reagiram à sua morte. No site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recorda "um dos mais carismáticos atores da sua geração". Na rede social Twitter, António Costa realça a interpretação no filme "O Delfim".

O realizador António-Pedro Vasconcelos disse que o ator "era muito leal, muito frontal, muito entusiasta, muito concentrado e muito inventivo."

Esta segunda-feira, um pico de febre obrigou a um novo internamento de Rogério Samora no Hospital Amadora Sintra, depois de quase cinco meses em coma.

O velório realiza-se na sexta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa e o funeral é ao meio dia de sábado.

