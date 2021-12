Atriz Isabelle Huppert recebe prémio de carreira no festival de Berlim

A atriz francesa Isabelle Huppert receberá em fevereiro um prémio de carreira e será homenageada no Festival de Cinema de Berlim, anunciou esta quinta-feira a organização.

Isabelle Huppert, de 68 anos, "é uma das atrizes mais versáteis do mundo", que "não hesita em correr riscos e a desprezar as tendências mais convencionais", elogiaram os diretores do festival de cinema, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, em nota de imprensa.

Em Berlim, Huppert receberá o Urso de Ouro pelo conjunto da carreira e terá uma homenagem com a exibição de sete filmes, num arco temporal de quatro décadas, entre "Uma rapariga Frágil" (1977), de Claude Goretta, e "Ela" (2016), de Paul Verhoeven.

Berlim irá ainda exibir, em antestreia, o filme "À propos de Joan", de Laurent Larivière, que Huppert protagoniza.

Isabelle Huppert já interpretou "uma variedade impressionante de personagens em mais de 150 produções de cinema e televisão", sublinha o festival, tendo trabalhado com nomes como Claude Chabrol, Michael Haneke, Hong Sang-soo, Jean-Luc Godard e Bertrand Tavernier.

A atriz está atualmente em Lisboa, por causa da peça de teatro "O Cerejal", de Tchékhov, com encenação de Tiago Rodrigues, em cena até domingo no Teatro Nacional D. Maria II.

Em janeiro de 2022, a peça estará dois meses em cena em Paris, no Théâtre de l'Odéon, após o que será apresentada em Genebra, Roma e em várias cidades francesas. O espetáculo será representado também em Taiwan e noutros países.

A 72.ª edição do Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 10 a 20 de fevereiro.