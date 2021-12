Carlos do Carmo vai ser homenageado na próxima terça-feira na Altice Arena, em Lisboa, no dia em que completaria 82 anos. O concerto conta com vários convidados.

Carlos do Carmo é uma referência na história da música pela carreira com quase seis décadas e pela dedicação ao Fado e aos fadistas e músicos nacionais com quem trabalhou e conviveu ao longo dos anos.

Para o disco "Fado é Amor", assinado por Carlos do Carmo, o fadista convidou colegas e amigos para partilhar com ele a arte que é agora celebrada em palco.

Músicas como a "Canção de Vida" escrita por Jorge Palma para Carlos do Carmo também vão fazer parte do alinhamento do concerto que juntará outras vozes familiares como Carminho, Agir, Dino d'Santiago, Pedro Abrunhosa, Mariza e Camané.

O fadista Carlos do Carmo morreu no início de 2021, aos 81 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

