Cinema para os mais novos e um concerto nas sugestões culturais deste fim de semana

Esta semana, começamos as nossas sugestões culturais com programação dedicada aos mais jovens.

No domingo, a Monstra vai até ao Auditório Municipal de Pinhal Novo com o Festival de Animação de Lisboa a apresentar o "Monstrinha à Solta"; Ainda para um público mais novo, o Teatro Miguel Franco, em Leiria, recebe "Amiguinhos", entre os dias 20 e 27 de dezembro. Nesta mostra vão ser exibidas várias curtas-metragens de vários países; e na quarta-feira, Diogo Piçarra sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro. O concerto faz parte da digressão "Vem Cantar Comigo".