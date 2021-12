Prémio Pessoa 2021 é "um justo reconhecimento" a Tiago Pitta e Cunha, diz Marcelo

O Presidente da República já felicitou "calorosamente" Tiago Pitta e Cunha pela atribuição do Prémio Pessoa 2021, destacando também "as entidades promotoras" pela importância que deram a "um dos nossos maiores patrimónios coletivos".

Numa nota, publicada no site da Presidência da República, o chefe de Estado felicita Tiago Pitta e Cunha, Prémio Pessoa 2021, dizendo tratar-se de "um justo reconhecimento a quem, com paixão e talento, dedicou a sua vida profissional, nas Nações Unidas, na União Europeia", mas também "como consultor da Presidência da República e, atualmente, como Presidente da Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul, ao Mar".

"O Mar é um desígnio nacional. O Mar foi, é, e será sempre, um elemento maior da geografia e da alma de Portugal. A proteção dos oceanos e a valorização dos seus recursos é uma questão fundamental do nosso presente e do nosso futuro", salienta Marcelo.

Neste sentido, acrescenta a nota, "as entidades promotoras" ao atribuírem este prémio "estão também a distinguir todos os que dedicaram e dedicam a sua vida ao mar (...) um dos nossos maiores patrimónios coletivos".

Agora, concluiu, "importa continuar a valorizar, através da investigação e conhecimento, nas dimensões ambiental, científica e económica, defendendo e promovendo internacionalmente a posição de Portugal, como país com vocação, inequivocamente, marítima".

Prémio Pessoa 2021 atribuído a especialista em assuntos marítimos

O júri do Prémio Pessoa justificou na atribuição do Prémio Pessoa 2021 que "teve em consideração o rigor e a persistência de mais de duas décadas e meia dedicadas integralmente a trazer a importância do mar para a ribalta, para a agenda política e cultural nacional, europeia, global", explicou Francisco Pinto Balsemão durante o anúncio do vencedor do galardão.

Defensor da importância estratégica do oceano e dos mares, Tiago Pitta e Cunha é atualmente o administrador executivo do Conselho de Administração da Fundação Oceano Azul desde a sua criação, em 2017. Uma entidade sem fins lucrativos que gere o oceanário de Lisboa e que defende a preservação do ambiente marinho, pela educação, conservação e apoio à tomada de decisões, na aliança entre públicos e privados, como a criação de áreas de proteção de ecossistemas.

