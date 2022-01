A partir do próximo ano, Ricardo Araújo Pereira é o novo colunista do Expresso. O humorista e apresentador do programa "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", na SIC, vai escrever na Revista do semanário do grupo Impresa.

A estreia acontece na primeira edição de janeiro, que marca os 49 anos do semanário.

O humorista sublinha que este é "um desafio novo e interessante"

"Para o Expresso é importante porque os outros colunistas parecem imediatamente mais inteligentes, faz um contraste giro. A partir do momento em que a minha crónica está lá, todas as outras pessoas que escrevem no jornal parecem mais perspicazes", disse em declarações à SIC.

"Quero tranquilizar o Expresso, contratou uma pessoa que não faz a mínima ideia do que vai fazer", rematou.

