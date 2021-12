Tiago Pitta e Cunha destaca-se "na luta pela necessária mudança de atitude em relação aos assuntos do mar"

O presidente executivo da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha é o vencedor do Prémio Pessoa 2021. É especialista em assuntos marítimos, que se dedica há mais de duas décadas às políticas para os oceanos.

"Júri do Prémio Pessoa teve em consideração o rigor e a persistência de mais de duas décadas e meia dedicadas integralmente a trazer a importância do mar para a ribalta, para a agenda política e cultural nacional, europeia, global", explicou Francisco Pinto Balsemão durante o anúncio do vencedor do galardão.