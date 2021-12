Tiago Pitta e Cunha recebe Prémio Pessoa 2021 com "profunda estupefação"

"Profunda estupefação" foram as primeiras palavras de Tiago Pitta e Cunha após vencer o Prémio Pessoa 2021.

Este prémio "permite colocar mais ainda esta questão fundamental de uma mudança de atitudes na relação do país e do mundo com a natureza e com o mar e oceano em particular", acrescenta.

Tiago Pitta e Cunha é especialista em assuntos marítimos e dedica-se há mais de duas décadas às políticas para os oceanos. Desde 2017 preside o Conselho de Administração da Fundação Oceano Azul.

Defensor da importância estratégica do oceano e dos mares, o júri destacou a sua "luta pela necessária mudança de atitude das sociedades humanas em relação aos assuntos do mar".

O júri do Prémio Pessoa 2021 foi composto por Francisco Pinto Balsemão, que presidiu, Emílio Rui Vilar, Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.