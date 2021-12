Aplicação permite ver o Convento do Carmo antes de ficar em ruínas

Há uma aplicação que permite ver o antigo Convento do Carmo, em Lisboa, tal como era, antes de ter ficado em ruínas. A partir de hoje, já pode ser utilizada pelos visitantes do museu.

São mais de 600 anos de história. A Igreja do Carmo foi erguida no século XIV, pelo desejo de Dom Nuno Álvares Pereira.

Com a ajuda das novas tecnologias, é agora possível entrar numa viagem ao passado para recuperar a imagem fiel de como era este monumento.

No local, basta apontar a câmara do telemóvel para as ruínas. A aplicação recria e dá informação sobre o monumento.

O projeto demorou dois anos a ser desenvolvido.

