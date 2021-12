"O mar continua a ser delapidado a uma escala que nos pode levar a um ponto sem retorno" 

O presidente executivo da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha, é o vencedor do Prémio Pessoa 2021. O júri destaca mais de duas décadas e meia dedicadas à defesa do mar e a importância para a agenda deste tema em Portugal e no estrangeiro.

Tiago Pitta e Cunha, jurista de 54 anos, tem dedicado quase metade da vida à defesa do mar. O vencedor da 35.ª edição do Prémio Pessoa apela a uma mudança de mentalidades que passa pela bio economia.

Em entrevista à SIC, diz que ficou muito surpreendido com o prémio e explicou como é que esta distinção dará visibilidade à temática dos Oceanos e do Mar.

