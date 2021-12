Uma viagem ao Convento do Carmo antes do terramoto de 1755

Uma reconstrução virtual em 3D da antiga Igreja do Convento do Carmo de Lisboa está disponível, a partir de hoje, para todos os que visitam o Museu Arqueológico do Carmo.

Com uma QR code, a que se pode aceder através de um smartphone, é possível fazer uma "viagem no tempo", com conteúdos de realidade aumentada, que transcendem o que se conhecia sobre o edifício até ao momento.

Os visitantes são convidados a usufruir da app "CARMO integrated analyses", que os ajudará a serem transportados para o edifício que existia antes do Terramoto de 1755.