O espetáculo de Natal do Cirque du Soleil e a exposição de Paulo Arraiano estão neste Cartaz

Neste programa, mostramos-lhe o espetáculo de Natal do "Cirque du Soleil", em Nova Iorque; conhecemos as sugestões de cinema de João Lopes para esta semana; espreitamos a exposição de Paulo Arraiano, em Lisboa; e ouvimos - e vemos - Noble e os Pequenos Cantores da Maia juntos com um fim solidário.