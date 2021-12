Sessão de Cinema: “O Jogo da Imitação”

Por vezes, o cinema possui essa capacidade de fazer história. Literalmente: dar a conhecer factos ou figuras da história colectiva que, não poucas vezes, se encontram esquecidos da “memória colectiva” dos povos e das sociedades.

Terá acontecido isso mesmo através de “O Jogo da Imitação”, uma das produções de prestígio do cinema britânico de 2014. De facto, o filme dirigido por Morten Tydlum ajudou muitos espectadores a compreender a importância de Alan Turing (1912-1954) durante a Segunda Guerra Mundial, mais concretamente na luta das forças britânicas contra o exército nazi.

Matemático, investigador da ciência dos computadores, Turing colaborou com os serviços secretos britânicos, revelando-se decisivo na decifração do chamado código Enigma usado pelos alemães. Na altura do seu lançamento, houve quem considerasse “O Jogo da Imitação” algo esquemático na caracterização da personagem de Turing (em particular na apresentação da sua homossexualidade). Seja como for, o filme escrito por Graham Moore a partir de uma biografia escrita por Andrew Hodges (“Alan Turing: The Enigma”, 1983), vale, sobretudo, como fresco de uma época conturbada e, em especial, como retrato íntimo do trabalho científico.

No papel de Turing, Benedict Cumberbatch obteve a sua primeira e, até agora, única nomeação para um Oscar (para o ano, é bem possível que ele repita a proeza graças a “O Poder do Cão”, lançado pela Netflix). A sua subtil composição é, de alguma maneira, completada por um sólido elenco que inclui, entre outros, Keira Knightley, Matthew Goode e Charles Dance.

Netflix