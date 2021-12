Tiago Bettencourt regressa hoje aos palcos para um reencontro especial com os fãs.



O cantor aceitou o desafio de recriar as lives do "Tiago na Toca", conteúdo que o próprio levou ao país, em direto, nas redes sociais durante o primeiro confinamento.

Esta noite estará no Coliseu dos Recreios com vários convidados, entre eles David Fonseca e Marco Paulo.

Em entrevista à SIC, Tiago Bettencourt explicou de forma vão funcionar os espetáculos.