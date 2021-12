A origem da agência de espionagem King's Man chega aos cinemas

O filme "The King's Man: O Início" estreia esta semana, nas salas de cinema nacionais. Falámos com alguns dos protagonistas do terceiro capítulo da saga de espionagem, que mostra a origem dos "Kingsman".

A ideia para criar a agência de espionagem formou-se durante a primeira guerra mundial. Numa europa cravada de trincheiras, um pequeno grupo de especialistas juntou-se para combater quem prospera na sombra e no caos no início do século XX.

"The King's Man: O Início" oferece mais pistas sobre uma saga que promete ter mais capítulos mas para já, conhecemos a origem da história dos agentes secretos com os melhores alfaiates.