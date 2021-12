Filmes nas salas ou filmes em streaming ?

Eis uma interrogação que regressa. Em boa verdade, na última década, a sua formulação tem dominado o panorama global da distribuição e exibição cinematográfica, definindo realidades muito concretas e arrastando dúvidas dificilmente superáveis. A saber: como equilibrar as novas formas de difusão dos filmes, conciliando a sua apresentação nas salas e a integração nos circuitos de streaming?

Há um dado que todas as sondagens (feitas, sobretudo, pelos americanos) parecem confirmar: os espectadores adultos (genericamente, com mais de 35 anos) passaram a frequentar francamente menos as salas escuras, optando por alternativas caseiras de consumo. Nestes últimos tempos, nas salas, a boa performance global de “Casa Gucci”, retrato íntimo das convulsões do império Gucci por Ridley Scott, não é a regra, mas sim uma excepção. No pólo oposto, vejam-se os números muito fracos das bilheteiras do belíssimo “West Side Story”, de Steven Spielberg, filme que corre o risco de não conseguir recuperar, pelo menos, os 100 milhões de dólares que custou [video sobre os bastidores de produção].

Escusado será dizer que a conjuntura é suficientemente complexa para evitarmos cair em qualquer explicação maniqueísta, opondo “novos” e “velhos”. Até porque será sempre necessário ter em conta factores (aparentemente) exteriores à cultura cinematográfica, incluindo o poder económico e simbólico de algumas indústrias paralelas, a começar pelos videojogos, sem esquecer os valores que determinam o marketing que passou a prevalecer em vários contextos industriais, a começar por Hollywood.

Uma coisa é certa: estão completamente “baralhadas” as estratégias convencionais inerentes aos calendários de produtores, distribuidores e exibidores. Por estes dias, notícias provenientes dos EUA indicam, precisamente, que quase todos os grandes estúdios estão a repensar (quase caso a caso) as chamadas “janelas” de intervalo entre estreias nas salas e lançamentos em streaming. Há mesmo quem admita que 45 dias poderá ser, cada vez mais, a medida standard dessas “janelas”. Sem esquecer que, em 2020 e 2021, entre todas as nações do mundo, o mercado cinematográfico com maior volume de negócios foi… a China.