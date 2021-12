João Lopes comenta o regresso da saga "Matrix"

Aí está de novo a saga do mundo virtual, "Matrix", com Keanu Reeves, cerca de duas décadas passadas sobre a sua trilogia inicial (o primeiro episódio surgiu em 1999). João Lopes comenta o novo filme, a par da estreia de "The King's Man: o Início", título de outra "franchise" de aventuras, esta de origem britânica.

Também proveniente dos estúdios britânicos é "Oliver!", neste caso testemunhando um contexto económico e cultural bem diferente, uma vez que se trata de uma produção de 1968. A adaptação do clássico "Oliver Twist", de Charles Dickens, surge em formato musical e volta a estar disponível, agora numa plataforma de streaming.