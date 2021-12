Filme "Cantar! 2" estreou no início do mês e já é um dos mais vistos em Portugal

O filme de animação "Cantar! 2" tem sido um dos mais vistos nos cinemas portugueses desde a estreia no início deste mês. As atrizes Reese Witherspoon e Scarlett Johansson falam sobre a experiência de cantar ao lado dos músicos Pharrell Williams e Bono.

O atriz Scarett Johansson volta a ser Ash, uma porco-espinho com talento para a música. Nesta sequela teve a oportunidade de cantar ao lado do astro do rock, Bono, dos U2, que interpreta o papel de um leão.

Taron Egerton, Tori Kelly e Reese Witherspoon regressam à sequela que estreou em 2016.

