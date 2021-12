Dois filmes para simbolizar o ano de 2021

O ano cinematográfico de 2021 foi rico e contrastado. Mesmo não esquecendo as limitações impostas pela pandemia (da produção à difusão), tivemos um ano balizado pela vitória de uma cineasta, Chloé Zhao, nos Óscares, com o filme “Nomadland”, e já no mês de dezembro o reencontro com o fulgor clássico do género musical graças a “West Side Story”, de Steven Spielberg.

Sem esquecer, claro, o lançamento de títulos tão marcantes como “A Voz Humana”, em que Pedro Almodóvar cruza teatro e linguagem cinematográfica, “007: Sem Tempo para Morrer”, verdadeira cerimónia de despedida do James Bond encarnado por Daniel Craig, ou “O Movimento das Coisas”, de Manuela Serra, obra de excepção do documentarismo português que esperou mais de três décadas para chegar às salas comerciais.

Dois filmes estreados em 2021 podem simbolizar o renovado poder de sedução do cinema. Não se trata, entenda-se, de escolher os “melhores”. Trata-se, isso sim, de celebrar a diversidade e, mais do que isso, de lembrar que nenhum filme se esgota numa qualquer abstracção cinematográfica — com mais talento ou menos talento, cada filme fala no presente e para o nosso presente.

Começo, por isso, por destacar “Três Andares”, uma crónica italiana de Nanni Moretti centrada nas vidas atribuladas das famílias que habitam num prédio de Roma [video]. Para lá da maestria narrativa que passou a distinguir o cinema de Moretti, este é um exemplo modelar de um cinema que não perdeu o contacto com os seres humanos, nem heróis, nem super-heróis, pessoas singulares que conhecemos através dos seus contrastes e contradições (disponível na plataforma Filmin).

O outro título, “Cry Macho”, é um belo desmentido da noção corrente segundo a qual a energia criativa está “apenas” do lado dos jovens e, em particular, dos filmes centrados em personagens juvenis. Aos 91 anos de idade, Clint Eastwood dirigiu e protagonizou um filme que, além do mais, supera qualquer maniqueísmo entre gerações — “Cry Macho” é mesmo a história de uma relação entre duas personagens separadas por muitos anos de vida (já editado em DVD e Blu-ray, ainda não está disponível em streaming). O impacto emocional é tanto maior quanto Eastwood recupera matrizes clássicas do “western” para contar uma história com muitas ressonâncias afectivas e simbólicas no nosso presente.

Uma coisa é certa: nas salas ou no streaming — aliás, corrijo: nas salas e no streaming — o ano de 2022 promete confirmar a vitalidade de uma paisagem cinematográfica marcada por muitas e sugestivas diferenças. Na certeza de que os (poucos) filmes que beneficiam de campanhas maciças estão longe de esgotar o interesse e o valor dessa paisagem.