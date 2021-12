Duas possíveis nomeações para os Óscares na antevisão de filmes para 2022

Baseado na peça de William Shakespeare,o filme "A Tragédia de Macbeth" tem estreia prevista logo para o início de 2022 e pode ter várias indicações para os Óscares.

Quem pode também constar da lista dos nomeados é Javier Bardem, desta vez com um filme espanhol, "O Bom Patrão".

Nos documentários, o destaque vai para o vencedor do urso de prata no Festival de Cinema de Berlim, "O Professor Bachmann E A Sua Turma". E no que diz respeito aos super-heróis, a expectativa cai sobre o próximo filme de Batman, com um novo ator no papel principal.