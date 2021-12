Sessão de Cinema: “Há Lodo no Cais”

Entre os grandes clássicos da história do cinema que passaram a estar disponíveis nas plataformas de streaming, “Há Lodo no Cais” [título original: “On the Waterfron”] é um dos que, para lá da excelência artística, ocupa um lugar de destaque, de uma só vez estético e simbólico, na evolução histórica do cinema e, em particular, na dinâmica de produção da década de 50 em Hollywood.

Estamos, assim, perante a confluência de dois talentos fundamentais: Elia Kazan, um dos fundadores do Actors Studio, em 1947, escola de drama que revolucionou, antes do mais, o teatro, e depois o cinema dos EUA; e Marlon Brando, precisamente um dos nomes fulcrais dessa nova arte de representar em que se cruzam um realismo muito físico com a integração das memórias afectivas dos próprios actores.

Em 1951, Kazan já tinha dirigido Brando em “Um Eléctrico Chamado Desejo”. “Há Lodo no Cais” surgiu em 1954, fazendo o retrato de Terry Malloy (Brando), um trabalhador das docas de Hoboken, New Jersey, envolvido numa vertigem de acontecimentos marcados pela corrupção e manipulação dos operários.

De uma só vez uma austera crónica social e um drama marcado pelas emoções mais intensas, “Há Lodo no Cais” apresenta um notável elenco, dominado, precisamente, por actores ligados ao período de afirmação do Actors Studio — além de Marlon Brando, encontramos Eva Marie Saint, Karl Malden, Lee J. Cobb e Rod Steiger.

Com um total de doze nomeações, “Há Lodo no Cais” dominou os Óscares referentes a 1954. Arrebatou oito estatuetas douradas, incluindo melhor filme do ano, melhor realizador e melhor actor (Brando — video da cerimónia dos Óscares).

