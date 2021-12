"Licorice Pizza" é a estreia da semana para João Lopes

Paul Thomas Anderson regressa à zona em que cresceu, San Fernando Valley, no sul da Califórnia, para fazer o retrato de um amor juvenil na década de 1970 — com duas grandes revelações entre os intérpretes: Alana Haim e Cooper Hoffman.

Título em destaque no último Festival de Cannes, "Correu Tudo Bem", de François Ozon, também já está nas salas: um perturbante drama familiar dominado pelas composições de Sophie Marceau e André Dussolier.

No streaming (Prime Video), o destaque vai para "Being the Ricardos", de Aaron Sorkin, com Nicole Kidman e Javier Bardem: uma evocação amarga e doce da produção da série televisiva "I Love Lucy", nos anos 50, um fenómeno invulgar de popularidade.