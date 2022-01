O elenco de Harry Potter volta a Howgarts e o parque temático da Guerra dos Tronos são algumas das sugestões do Cartaz

Neste Cartaz, a equipa de Harry Potter junta-se em Howgarts para celebrar os 20 anos do primeiro filme; o ambiente de "A Guerra dos Tronos" foi recriado nos Estúdios Banbrigde, na Irlanda do Norte; temos ainda, cinema, com as sugestões de João Lopes e uma nova versão do filme "Nightmare Alley- Beco das Almas".