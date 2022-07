Como um raio-x revelou uma obra de arte escondida há um século

A descoberta aconteceu durante uma análise rotineira com raio-x à obra "Retrato de uma Mulher Camponesa", na Galeria Nacional da Escócia. O retrato do pintor foi encontrado na parte de trás da obra, coberto por camadas de cola e cartão que aparentemente tinham sido acrescentadas no século XX.

O autorretrato agora descoberto mostra um homem com barba sentado com um chapéu e um lenço à volta do pescoço, sendo ainda visível a orelha esquerda, que o pintor cortou em 1888.

Será possível ver a obra, através de uma caixa de luz, na exposição que decorre de 30 de julho a 13 de novembro na Galeria Nacional da Escócia. A Galeria está agora a estudar uma solução para separar as duas pinturas sem as danificar.

Vicent Van Gogh nasceu em 1853, foi considerado uma das figuras mais influentes na história de arte ocidental e criou mais de duas mil obras.