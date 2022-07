A 26.ª edição do Super Bock Super Rock fica marcada pela mudança forçada do recinto que já estava preparado no Meco, para o Parque das Nações devido às restrições impostas pela situação de contingência em vigor em Portugal.

Para o próximo ano, a organização já se comprometeu com o regresso ao Meco, num novo local. A 27.ª edição do festival vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de julho do próximo ano.