19 anos depois do 1.º noivado, Jennifer Lopez e Ben Affleck casam em Las Vegas

18 anos depois do fim da primeira relação, Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram em Las vegas. A notícia foi confirmada pela cantora e atriz através do seu website. As duas estrelas de cinema conheceram-se nas gravações do filme "Duro Amor", em 2002, e chegaram inclusive a ficar noivos no ano seguinte. A relação não foi avante e o casal anunciou o término em 2004, alegando "excesso de atenção mediática", que os dois não terão conseguido superar. Terminava assim o casal "Bennifer", nome dado pelos fãs à relação entre as duas estrelas. 19 anos depois do anúncio do primeiro casamento, o casal de estrelas deu finalmente o nó. Passados quase 20 anos os atores casaram, um ano depois de terem anunciado, através das redes sociais, que estavam de novo numa relação, o que levou os fãs à loucura. Desde esse momento, têm sido frequentes a fotografias e os vídeos partilhados pelos recém-casados na Internet.

A confirmação do matrimónio foi feita por Jennifer Lopez no seu website "On The JLo". A atriz e também cantora partilhou no seu Instagram uma fotografia onde exibe o anel de noivado e onde é possível ler "Vão ao OnTheJLo para todos os detalhes", deixando no ar que teria novidades acerca da sua vida amorosa.