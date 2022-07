Cinema na Ucrânia? Ontem e hoje...

A revista britânica “Sight and Sound” está a comemorar o seu 90º aniversário — e não se esquece das memórias e da actualidade da produção ucraniana.

O fotograma em que vemos um olho humano “inserido” na lente de uma câmara de filmar é uma daquelas imagens (realmente) icónicas da história do cinema. Pertence ao filme “O Homem da Câmara de Filmar” (1929), de Dziga Vertov, um dos exemplos mais admiráveis do trabalho das vanguardas soviéticas.

O objectivo imediato era dar conta da pluralidade de vivências dos povos da URSS. Assim, além de Moscovo, Vertov registou muitos aspectos do trabalho e do lazer das povoações de mais algumas cidades que, por trágicas razões, têm estado na actualidade deste nosso ano de 2022. Ou seja: Kiev, Kharkiv e Odessa.

Quem recorda tal facto é a revista britânica “Sight and Sound”, na sua edição deste verão. Edição muito especial, importa acrescentar, já que se trata de comemorar os 90 anos de uma publicação que, afinal, contém umja memória imensa e multifacetada de quase um século da história dos filmes — desde os primeiros tempos do sonoro até às convulsões tecnológicas da actualidade. Editada pelo British Film Institute, a “Sight and Sound” consolidou-se como uma referência de excelência para muitos leitores/espectadores, dos profissionais de cinema e jornalismo até ao consumidor comum.

E não se pense que as evocações propostas por este número especial (envolvendo nomes como Alfred Hitchcock, Pedro Almodóvar ou Steven Spielberg) são exercícios banalmente nostálgicos. O exemplo de “O Homem da Câmara de Filmar” é elucidativo: para lá da memória do clássico de Vertov, a “Sight and Sound” apresenta um dossier, assinado por Jonathan Romney, sobre a actualidade da produção ucraniana, resistindo a todos os sofrimentos e agruras decorrentes da invasão do país pelo exército de Vladimir Putin.

Eis o que podemos classificar como um pedagógico exemplo de cinefilia. Dito de outro modo: ser cinéfilo não é o culto beato do passado, mas sim a abertura constante de vias de comunicação e pensamento entre passado e presente. Além do mais, o jornalismo sobre cinema não faz sentido se não souber trabalhar a partir desse constante ziguezague entre aquilo que herdámos dos clássicos e os filmes que, de uma maneira ou de outra, estão a definir o futuro do cinema.