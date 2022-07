"Algumas partes do meu cérebro desapareceram", revela atriz de Guerra dos Tronos

A atriz britânica Emilia Clarke afirmou que há certas partes do seu cérebro que "desapareceram" após ter sofrido dois aneurismas cerebrais durante as gravações da série "Guerra dos Tronos". Confessou ainda que chegou a passar por momentos em que não se recordava do próprio nome.

Em entrevista à BBC One, a estrela da famosa série revelou que sentiu a "dor mais excruciante", na altura em que sofreu os dois aneurismas. O primeiro foi em 2011 e o segundo em 2013, ambos durante o período de gravações da aclamada série passada em "Westeros".

Contudo, a estrela da produção televisiva afirmou que "foi incrivelmente útil ter 'Guerra dos Tronos' durante o período de recuperação. Após ter sido diagnosticada pela segunda vez com o mesmo problema, Emilia Clarke contou que os dois aneurismas sofridos deixaram marcas significativas e que "algumas partes do cérebro desapareceram".

"Assim que qualquer parte deixa de receber sangue, ela desaparece. Aí, o sangue encontra um percurso diferente para se movimentar", explicou a britânica.

Emilia sofreu ainda de afasia na sequência destes problemas de saúde, que consiste na perda de expressão e compreensão. Foi nessa altura que a atriz de 35 anos se esqueceu, em alguns momentos do próprio nome.

Para a própria "é impressionante ainda conseguir falar de forma articulada e viver a minha vida sem qualquer repercussão. Pertenço a uma minoria de pessoas que foi capaz de sobreviver a isto"

"Daenerys Targaryen", como é conhecida na série da HBO, diz que agora se aceita como realmente é, devido à experiência traumática por que passou.

“Eu pensei: Bem, isso é quem tu és. Este é o cérebro que tens. Portanto, não faz sentido massacrar continuamente os vossos cérebros sobre o que pode não estar lá.”

Emilia Clarke, contou pela primeira vez o problema que viveu em 2019 e atualmente, motivada pela doença sofrida aos 24 anos, fundou uma instituição de caridade para pessoas que sofrem de lesões cerebrais e derrames, com o nome "SameYou".

A atriz que já revelou não voltar a participar em "Guerra dos Tronos", é uma das protagonistas de uma peça de teatro intitulada de "A Gaivota", de Anton Tchekhov, que está neste momento em digressão pelo Reino Unido.