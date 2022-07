"A verdade prevaleceu": sobrinho de Ricky Martin retira acusações de incesto e violência doméstica

O sobrinho de Ricky Martins recuou em tribunal nas acusações de incesto e violência doméstica esta quinta-feira. O cantor porto-riquenho admitiu que foi "vítima de mentiras" por parte de um familiar, "que tristemente está a lidar com problemas mentais". O caso foi dado como encerrado, confere um porta-voz judicial à Associated Press.

O cantor Ricky Martin não esteve presente em tribunal, mas compareceu via Zoom para expressar o que tem sentido perante as acusações devastadoras do sobrinho de 21 anos.