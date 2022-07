Exposição "A_Wear" alerta para problema dos resíduos têxteis

A enorme quantidade de resíduos têxteis produzidos diariamente é o problema socioambiental que dá origem ao projeto de artes visuais "A_Wear", traduzido na exposição inaugurada no Centro de Artes de Sines, na abertura do Festival Músicas do Mundo.

Inserida nas iniciativas paralelas do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, a mostra constitui um alerta da sua autora, Ana Baleia, que materializa em peças artísticas a forma como se relaciona com o problema das toneladas de roupa descartada.

O conjunto de peças de instalação e escultura, que compõem "A_Wear", tem assim, como principal matéria-prima, roupas usadas que foram deitadas ao lixo.

Ana Baleia chamou à exposição "A_Wear", palavras que brincam com o “vestir” e com a sonoridade da expressão em inglês, que a artista traduz como “estar alerta, estar a par”, como explicou à agência Lusa.

A autora da exposição acredita que é preciso haver mais consciência da roupa toda que vai parar ao lixo, e da quantidade de roupa que compramos.

Após ter estudado Design de Moda, que tem os têxteis como matéria-prima, Ana Baleia atravessou áreas diferentes no setor. E quando trabalhava junto da produção massiva de roupa para grandes marcas, que vendem para grandes segmentos do mercado, percebeu a “poluição toda”, a sua dimensão, e a forma como as pessoas trabalham.

A exposição "A_Wear", de Ana Baleia, pode ser visitada no Centro de Artes de Sines até 22 de agosto de 2022, entre as 10:00 e as 18:00.

O programa completo do 22.º FMM pode ser consultado no 'site' oficial do festival, em www.fmmsines.pt.