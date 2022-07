Para não esquecermos Bob Rafelson

No dia 23 de julho, na sua casa de Aspen, Colorado, faleceu, vítima de cancro nos pulmões, o realizador americano Bob Rafelson — contava 89 anos. A notícia remete-nos para um labirinto de fascinantes memórias dos anos 60/70 do cinema dos EUA: ainda que de forma discreta, raras vezes reconhecido como um “autor”, Rafelson ocupa um lugar fundamental na dinâmica artística e industrial desse período.

Claro que o título mais conhecido da sua filmografia é “O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes” (1981), com Jessica Lange e Jack Nicholson, tendo como base o romance de James M. Cain, já adaptado, em 1946, por Tay Garnett, com Lana Turner e John Garfiel (entre nós lançado como “O Destino Bate à Porta”). O filme de Rafelson é magnífico, mas está longe de condensar o essencial do seu contributo histórico.

Nas convulsões de Hollywood que pontuaram o fim das matrizes clássicas da indústria, Rafelson foi um produtor decisivo na afirmação de alternativas mais ou menos “independentes” (no contexto americano, convém lembrar, o rótulo é sempre algo relativo). Mais concretamente, associado ao seu amigo Bert Schneider, ele fundou a Raybert Productions, depois BBS Productions, empresa ligada a três títulos fulcrais dessa época: “Easy Rider” (1969), “Five Easy Pieces/Destinos Opostos” (1970) e “A Última Sessão” (1971) — o primeiro dirigido por Dennis Hopper, o terceiro por Peter Bogdanovich; o do meio, historicamente tão importante como os outros, tem assinatura do próprio Rafelson.

No papel central de “Five Easy Pieces”, cujo trailer se recorda aqui em baixo, Jack Nicholson interpreta um homem à deriva pelos EUA, acumulando empregos precários, procurando uma utopia “on the road” que os tempos já não oferecem (num sugestivo paralelismo temático com “Easy Rider”). Nomeado para quatro Óscares, incluindo melhor filme de 1971, este é um objecto cujo romantismo magoado transcende a sua época, mesmo se permanece ignorado por muitos espectadores das novas gerações. Vale a pena ler o texto que, em 2010, o historiador David Thompson dedicou ao filme — está publicado na revista britânica “Sight and Sound”.

Na sua filmografia, encontramos ainda títulos como o drama familiar “O Rei de Marvin Gardens” (1972), de novo com Jack Nicholson, o policial “A Viúva Negra” (1987) ou o épico de aventuras “As Montanhas da Lua” (1990). Sem esquecer que o nome de Rafelson está também ligado à criação da banda rock The Monkees e ao seu programa televisivo, muito popular nos EUA, no período 1966-68. A sua derradeira longa-metragem, “No Good Deed/Refém”, um “thriller” com Samuel L. Jackson e Milla Jovovich, surgiu em 2002.