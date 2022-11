Artes à Rua: Évora volta a acolher festival de todas as artes e culturas

O Festival "Artes À Rua" está de regresso a Évora, com mais de 50 espetáculos de música, dança, teatro e poesia.

As Arcadas do Palácio D. Manuel, em Évora, encheram-se de gente de palavra e a poesia foi declamada sob os olhares atentos do público.

Durante a noite, o hip-hop inaugurou o palco do jardim público da cidade. Ana Tijoux encheu o palco de energia e passou mensagens sobre feminismo, ambientalismo e justiça social.

O Festival Artes à Rua que agora regressa à cidade é composto por 52 espetáculos, com artistas de cerca de 20 países.