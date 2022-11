EDP CoolJazz chegou ao fim mas regressa para o ano

Jorge Ben Jor, nome incontornável da música do Brasil, levou ao EDP CoolJazz os ritmos quentes do outro lado do Atlântico e fechou esta edição do festival.

Por seu lado, Jéssica Pina deu um aquecimento de samba através do trompete, subindo pela primeira vez àquele palco principal. A trompetista arriscou dar voz à música no EP "Vento Novo" que lançou no ano passado - um incentivo que veio de Madonna, com quem fez a digressão Madame X.

A 17ª edição do festival, que contou com sete concertos ao longo do mês de julho, realizou-se depois de dois anos de pausa devido à pandemia de covid-19 e regressa em julho de 2023, em Cascais.