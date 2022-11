"O humor é um bocadinho de música e Jô Soares era músico e conhecedor de música extraordinário"

O humorista César Mourão foi um dos convidados de Jô Soares no programa do Jô, no Brasil, em 2013.

Na SIC Notícias, recordou esse momento e sublinhou as várias facetas do apresentador brasileiro, que morreu hoje, aos 84 anos.

"Era um músico e conhecedor de música extraordinário, tocava bem clarim e tinha uma dos maiores coleções de vinil. O humor é um bocadinho de música".

César Mourão, que cresceu a ver os programa de Jô Soares, como o Vivó Gordo, diz que Jô Soares "inspirou não só humoristas brasileiros, mas para a língua portuguesa é também uma referência".